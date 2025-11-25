В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине

В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине СВР: Лондон выступает за продолжение конфликта из-за многомиллиардных контрактов

Великобритания планирует наращивать поставки беспилотников Украине за счет средств Европы, передает пресс-служба СВР. По данным ведомства, доходы от противостояния Киева и Москвы фактически спасают от банкротства экономику Соединенного Королевства. В частности, некогда проблемные предприятия ВПК страны превратились в «локомотив» национальной промышленности, их ожидаемый доход — свыше $6 млрд (473,52 млрд рублей).

Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход — свыше $6 млрд, — сказано в сообщении.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.