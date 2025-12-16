Экономические проблемы Финляндии со временем будут усугубляться, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, финские граждане первыми почувствуют последствия вступления страны в НАТО.

Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — NEWS.ru) абсолютно прав, что положение в Финляндии, к сожалению для финского народа, плохое. А будет еще хуже, потому что как только страна будет вынуждена тратить значительно больше средств на поддержание своих вооруженных сил в связи с вступлением в НАТО, деньги надо будет брать только из ухудшающегося положения бюджета, то есть будут урезать социалку. И здесь люди почувствуют гораздо больше проблем, чем существует сегодня, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес России на фоне «угроз», которые якобы привели к вступлению финнов в НАТО и последующим санкциям, выглядят абсурдно. По мнению депутата, решение не продолжать адекватное сотрудничество с Москвой негативно отразится на Хельсинки.

Ранее Орпо заявил, что экономика Финляндии переживает кризис из-за десятилетнего экономического спада. По его мнению, одной из причин такого положения дел является «российская угроза». Однако политик не предоставил конкретных доказательств своих слов.