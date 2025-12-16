Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:20

«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах

Депутат Чепа: экономические проблемы Финляндии будут увеличиваться

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Экономические проблемы Финляндии со временем будут усугубляться, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, финские граждане первыми почувствуют последствия вступления страны в НАТО.

Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — NEWS.ru) абсолютно прав, что положение в Финляндии, к сожалению для финского народа, плохое. А будет еще хуже, потому что как только страна будет вынуждена тратить значительно больше средств на поддержание своих вооруженных сил в связи с вступлением в НАТО, деньги надо будет брать только из ухудшающегося положения бюджета, то есть будут урезать социалку. И здесь люди почувствуют гораздо больше проблем, чем существует сегодня, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес России на фоне «угроз», которые якобы привели к вступлению финнов в НАТО и последующим санкциям, выглядят абсурдно. По мнению депутата, решение не продолжать адекватное сотрудничество с Москвой негативно отразится на Хельсинки.

Ранее Орпо заявил, что экономика Финляндии переживает кризис из-за десятилетнего экономического спада. По его мнению, одной из причин такого положения дел является «российская угроза». Однако политик не предоставил конкретных доказательств своих слов.

Финляндия
экономика
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума создаст объединение для защиты молодежи от экстремистских движений
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по делу Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.