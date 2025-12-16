Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:44

Киберэксперт предупредил об опасных последствиях демонстрации экрана

Киберэксперт Ульянов: при демонстрации экрана аферист может увидеть коды жертвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во время демонстрации экрана компьютера злоумышленники могут увидеть коды подтверждения, рассказал Pravda.Ru руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. Он отметил, что если человек соглашается на демонстрацию экрана во время разговора с аферистами — это первый шаг к потере контроля над данными.

Когда человек показывает свой экран посторонним, он фактически открывает злоумышленнику доступ к информации, которую можно использовать против него. Даже если данных в этот момент недостаточно для кражи, само выполнение инструкций неизвестного собеседника — уже шаг в сторону потери контроля над устройством, — рассказал Ульянов.

Киберэксперт отметил, что, даже если в момент демонстрации не передаются пароли, это открывает возможность аферистам для дальнейших атак. Он также отметил, что мошенники смогут использовать любую увиденную информацию против жертвы.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что мошенники начали рассылать россиянам новогодние акции и голосования. По его словам, популярной схемой злоумышленников также стал сброс ссылки об анонимной доставке подарка.

