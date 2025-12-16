Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области, где школьник напал с ножом на учеников и охранника

Напавший на школу в Горках-2 подросток создавал виртуальные мечети Напавший на школу в Горках-2 создавал карты с мечетями в игре GoreBox

Подросток, совершивший нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2, создавал в компьютерной игре GoreBox карты с изображением мечетей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Среди созданных им виртуальных объектов была, в частности, мечеть Аль-Нур из новозеландского Крайстчерча, где в 2019 году произошло массовое убийство, унесшее жизни 51 человека.

Подросток на протяжении более года открыто выражал в интернете радикальные взгляды, оправдывая теракты против мусульман. Кроме того, были обнаружены два его аккаунта в мессенджере Telegram, через которые он состоял в различных игровых, политических и антиисламских чатах.

Наиболее активен он был в сообществе, посвященном игре GoreBox. В обсуждениях подросток распространял расистские высказывания.

Нападение на школу в Одинцово произошло утром 16 декабря. В качестве оружия задержанный использовал нож и газовый баллончик. В результате инцидента погиб один ребенок. Предварительные данные свидетельствуют о том, что еще два человека получили ранения, включая охранника учебного заведения. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.