16 декабря 2025 в 15:12

Следователи задержали охранницу школы, где подросток напал на учительницу

В Петербурге допрашивают охранницу школы после нападения ученика с ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали охранницу школы № 191, где ученик ранил ножом учительницу, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, она не провела досмотр школьника, несмотря на то, что на входе в здание сработали рамки металлоискателей. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Предварительно установлено, что на входе в здание школы, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей, охранник не предприняла мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление. В настоящее время работника охранного предприятия доставили в следственный отдел для дачи показаний, — говорится в сообщении.

Нападение ученика на преподавательницу произошло в школе № 191 утром 15 декабря. Предварительно, школьник мог быть вооружен ножом.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что после нападения девятиклассника на учительницу все городские школы усилят контроль за обеспечением безопасности. В частности, им необходимо уделить внимание профилактической работе с учащимися и их семьями.

