Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя

Школы Санкт-Петербурга усилят контроль за обеспечением безопасности после нападения девятиклассника на учительницу в школе № 191, сообщили в пресс-службе комитета по образованию. Городские учреждения уже получили соответствующее поручение. В частности, школам необходимо уделить внимание профилактической работе с учащимися и их семьями.

Комитетом по образованию дано поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности учреждений, — говорится в сообщении.

Нападение ученика на преподавательницу произошло в школе № 191 утром 15 декабря. Предположительно, школьник мог быть вооружен ножом. По словам очевидцев, кроме учительницы математики могут быть ранены два ученика.

Как отметила директор школы № 191 Светлана Бабак, у напавшего на учительницу мальчика не было проблем с успеваемостью. По ее словам, ребенок был спокойным, но замкнутым. При этом врачи уже прооперировали пострадавшую учительницу, она находится в реанимации на ИВЛ.