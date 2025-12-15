Раскрыто состояние учительницы, пострадавшей при нападении в Петербурге В Петербурге прооперировали учительницу, пострадавшую при нападении в школе

Врачи прооперировали учительницу, которая пострадала при нападении в школе в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78». В настоящее время она находится в реанимации на ИВЛ.

Ожидается, что позднее женщину переведут в обычную палату. На следующий день ее смогут посетить родственники.

Ранее директор школы № 191 в Санкт-Петербурге Светлана Бабак заявила, что у напавшего на учительницу мальчика не было проблем с успеваемостью. По ее словам, ребенок был спокойным, но замкнутым. Бабак уточнила, что учительница работает в школе пятый год и конфликта с мальчиком у нее не было.

Нападение произошло утром 15 декабря. По предварительной информации, ученик был вооружен ножом. Выяснилось, что ученик пришел исправлять оценку за контрольную работу. Мальчик напал на учительницу, когда та отвернулась.

До этого в школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета. После этого ребенка госпитализировали в больницу, где провели операцию.