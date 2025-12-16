Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:10

Ледяной дождь обрушился на один регион России

Синоптик Леус сообщил о ледяном дожде на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледяной дождь прошел в Дмитровском районе на севере Московской области, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Явление было зафиксировано местной метеорологической станцией.

В Дмитровском районе Московской области продолжается ледяной дождь, его зафиксировала и городская метеостанция Дмитрова, — написал специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в канун Нового года в Москве могут образоваться снежные сугробы. По его прогнозу, в конце декабря в столицу придет снежный циклон, который вызовет интенсивные осадки.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномальные морозы ожидаются на севере европейской части страны, в Поволжье, на Урале, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. По его информации, наиболее сильное похолодание до -32 градусов прогнозируется в Архангельской области.

Также военный метеоролог и синоптик Александр Ильин рассказал, что в Москве на Новый год ожидается выпадение тонкого снежного слоя. Он также добавил, что в ряде регионов снежный покров, уже легший к праздникам, не растает.

