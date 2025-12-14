Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025

Погода в Москве и Петербурге 15–21 декабря: когда ждать лютых холодов


Каких-то радикальных климатических сдвигов во второй половине декабря ждать не приходится. В центре европейской части не слишком сильные морозы отступят на несколько дней, на северо-западе температурный ход прогнозируется еще более умеренным. Временами будет идти снег или дождь. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 15 по 21 декабря NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 15 по 21 декабря

В Москве ожидаются заметные погодные изменения. В начале недели еще будет ощущаться зима. Самыми холодными будут ночи на понедельник и вторник с температурой воздуха в диапазоне от −6 до −11 градусов. Днем 15 декабря в столице ожидается минус 4–6 градусов, по области от −3 до −8.

Днем во вторник в связи с приближением атмосферного фронта с запада днем потеплеет и начнется снег с дождем. Преобладающая температура ожидается от −3 до +2 градусов.

В среду и четверг прогнозируется от −1 до +4. В ночные часы 17–18 декабря температура воздуха будет находиться около нулевой отметки, по области местами подморозит до −3. Осадки продолжатся, наиболее интенсивный мокрый снег стоит ждать в четверг.

В ночь на пятницу в Москве и по области от 0 до −2 градусов, днем 19 декабря воздух прогреется до +2, а в ночь на субботу начнется похолодание. В начале суток 20 декабря в столице подморозит до −2 градусов, местами возможен небольшой снег, днем осадки прекратятся, на небе появится солнце, но начнется похолодание: столбики термометров в Москве опустятся до −5 градусов, по области до −6.

В ночь на воскресенье температура ожидается в диапазоне от −5 до −10 градусов, днем потеплеет до минус 2–4 градусов в Москве, а также на западе и юго-западе столичного региона, на востоке и северо-востоке Подмосковья ожидается не выше минус 5–7 градусов. Осадки при этом не ожидаются.

Существенных колебаний атмосферного давления на протяжении недели ждать не следует. Оно будет находиться в диапазоне от 748 до 752 миллиметров ртутного столба.



Ветер преимущественно южный и юго-западный, в начале недели его скорость может достигать 4–9 метров в секунду, ближе к концу периода — 1–6 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 15 по 21 декабря

В Петербурге и Ленинградской области минусовая температура закончится с начала недели. Днем в понедельник в Северной столице до +2 градусов, в течение рабочей недели преобладающая дневная температура составит от +2 до +4. В ночь на 15 декабря еще будет морозно, воздух остынет до минус 4–6 градусов, пройдет снег.

Со вторника, 16 декабря, до пятницы, 19 декабря, ночные температуры будут колебаться в диапазоне от нуля до +3 градусов. При этом на небе будет преимущественно облачно, временами, особенно в середине периода, с кратковременными дождями или мокрым снегом.

В субботу к утру может подморозить до −2 градусов, днем температура будет находиться около нулевой отметки. Осадки не ожидаются, на небе в дневные часы малооблачно.

В ночь на воскресенье, 21 декабря, будет около нуля градусов, днем может потеплеть до плюс 1–3 градусов. На небе появятся облака, в районах, прилегающих к Финскому заливу, не исключен небольшой дождь.

Атмосферное давление будет медленно расти. Если в понедельник оно составит 756 миллиметров ртутного столба, к четвергу оно достигнет 760 пунктов, а на выходных, вероятно, начнется его снижение.

Ветер преимущественно южных направлений, 1–6 метров в секунду, в среду, 17 декабря, возможны порывы до 6–11 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 15 по 21 декабря

В Москве самую теплую погоду в период с 15 по 21 декабря зафиксировали 15 декабря 2006-го, а также 21 декабря 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +9,2 и +9,1 градуса соответственно.



Еще один температурный максимум был установлен 17 декабря 2017 года, когда в столице теплело до +8 градусов. А в 2019 году в Москве зафиксировали самую теплую погоду 18 и 19 декабря, когда столбики термометров поднимались до отметок +5,6 и +6,5 градуса соответственно. Это самые высокие температурные показатели для этих дат за всю историю метеонаблюдений в городе.

Самое теплое 16 декабря в Москве выдалось в 2006 году. В тот день воздух в столице прогревался до +6,3 градуса. Еще один суточный температурный рекорд на неделе был установлен 20 декабря 2014 года, когда в городе теплело до +4,9 градуса.

Самая морозная погода в период с 15 по 21 декабря была зафиксирована в Москве 20 декабря 1891 года. Тогда подморозило до −33,4 градуса, и с тех пор в этот день не было более низких температур.

Еще один рекорд зафиксировали 16 декабря 1997 года, когда температура воздуха опускалась до −28,8 градуса. В том же 1997 году выдалось самое морозное 15 декабря с температурой −27,3 градуса. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

В 1933 году температурный минимум был установлен для 17 декабря. Тогда воздух в Москве остывал до −28,7 градуса. А в 1919 году суточный температурный рекорд был обновлен для 21 декабря, когда похолодало до −28,4 градуса.

Самое холодное 18 декабря в истории метеонаблюдений в Москве выдалось в 1942 году. В тот день термометры показывали −28 градусов. А в 1994 году выдалось самое морозное в истории метеонаблюдений 19 декабря с рекордом в −26,5 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 15 по 21 декабря

Самым теплым днем недели с 15 по 21 декабря за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стало 21 декабря 2015 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +11 градусов. В том же 2015 году был обновлен суточный температурный максимум для 20 декабря, когда столбики термометров поднимались до +9 градусов.



До аномальных +10 градусов воздух в Питере прогревался 15 декабря 2006 года. До +8 градусов в городе на Неве теплело 18 декабря 2019-го. Все эти даты также вошли в историю как периоды с самой высокой суточной температурой.

Суточные максимумы в +7 градусов были установлены в Ленинграде 17 декабря 1956-го и и 19 декабря 1936 года. На один градус прохладнее (+6) в Питере было 16 декабря 2006 года, что также стало самой теплой погодой для этой даты за весь период метеонаблюдений в городе.

Наиболее холодная погода была в городе на Неве 18 декабря 1955-го, 20 декабря 1882-го и 21 декабря 1919 года. Термометры в тот день показывали −26 градусов.

В упомянутом 1955 году на неделе в Северной столице были обновлены еще четыре рекорда по самой низкой суточной температуре: 15, 16 и 19 декабря в городе подмораживало до −25 градусов, а 17 декабря — до −24 градусов.

