Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на Новый год Синоптик Ильин: Москву припорошит снегом на Новый год

В Москве на Новый год выпадет тонкий слой снега, рассказал 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин. Он отметил, что есть регионы, в которых снег до праздников уже не растает.

Если двигаться на восток, там все везде в снегу, за исключением самых южных районов Приморского края, то есть окрестности Владивостока без снега находятся. Там все в снегу, и там снег к Новому году не растает. Сугробов уже намело столько, что, извините, нужно ждать весны, — рассказал Ильин.

Синоптик отметил, что самые сильные морозы ожидают жителей Якутии. Теплее всего, по его словам, будет на Кавказе и в Крыму.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.