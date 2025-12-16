«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде

В Верховной раде Украины в перспективе может произойти массовая драка из-за закона о выборах во время военного положения, заявил NEWS.ru экс-нардеп Владимир Олейник. По его мнению, украинские политики, за исключением президента страны Владимира Зеленского, приложат все усилия, чтобы не допустить его принятия.

Такие эксцессы будут носить масштабный характер, когда встанет вопрос о применении или принятии нового закона о выборах во время военного положения. В таком случае этот закон может быть полностью направлен на переизбрание того же Зеленского. Тут, конечно, и [Юлия] Тимошенко (экс-премьер Украины. — NEWS.ru), и [Петр] Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), и другие политические силы включат все механизмы, чтобы не допустить его принятия. Ведь иногда законы прописывают под конкретное событие или под конкретную личность, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что сейчас Зеленский готов к выборам, так как у него под контролем вся вертикаль власти: ТЦК, реальная администрация и местные органы самоуправления. По словам экс-депутата, оппозиционным силам требуется больше времени для агитации и встреч, что запрещено законом о военном положении.

Конечно, могут быть и очень громкие заявления о прямой причастности к коррупции того же Зеленского. Пока это косвенно: там [Тимур] Миндич (бизнесмен. — NEWS.ru), [Андрей] Ермак (экс-глава ОП Украины. — NEWS.ru). Но я думаю, что скоро могут появиться и пленки, где к коррупции причастны и [Елена] Зеленская (жена президента Украины. — NEWS.ru), и сам Зеленский. Здесь тоже могут быть попытки обострить ситуацию внутри парламента. Третий момент — это если примут решение о замене председателя парламента [Руслана] Стефанчука в том контексте, что это лицо будет в будущем выполнять роль исполняющего обязанности президента. Вот тут драка будет сильнейшая, потому что значительная часть депутатов будет претендовать на эту власть, — добавил Олейник.

