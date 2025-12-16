Трамп юлит, Украина молчит: почему провалились переговоры в Берлине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Однако британские СМИ отмечают, что последний раунд переговоров Киева и Вашингтона в Берлине прошел безрезультатно из-за нерешенных территориальных споров. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Европа сделает все возможное для продолжения боевых действий. Почему ЕС и Британия срывают переговоры по Украине — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры США и Украины в Берлине

В Берлине завершились двухдневные переговоры США и Украины по урегулированию конфликта. В них приняли участие лидеры стран — членов ЕС и высокопоставленные представители НАТО, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц и главком объединенными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Чиновник из администрации Трампа сообщил Sky News, что американская делегация заняла на переговорах жесткую позицию. «У Украины есть считаные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности», — отметил он.

Издание Politico пишет, что Трамп хочет добиться подписания мирного договора между Украиной и Россией до католического Рождества, наступающего 25 декабря. Источники подчеркнули, что Вашингтон предложил Киеву сильные гарантии безопасности, аналогичные тем, что содержатся в пятой статье Устава НАТО. Если украинское руководство не станет сговорчивее, Штаты могут отозвать свое предложение, отмечает Politico.

Политолог, эксперт института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с NEWS.ru отметил, что отсутствие официальной информации о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта говорит о многом.

«Диалог идет в таком формате, которого добивалась Россия, — за закрытыми дверями», — подчеркнул он.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Чего добивается Дональд Трамп на переговорах с Украиной

По данным The Guardian, Киев не спешит соглашаться на условия Трампа из-за территориального вопроса. Украинская делегация отвергла требование о выводе войск из Донбасса, поэтому встречи в Берлине прошли без ощутимых результатов, отмечает газета. «Немного поразительно, что американцы занимают позицию России в этом вопросе», — заявил собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

По мнению Шишкина, не стоит считать, будто Трамп действует в интересах Москвы.

«США было бы выгоднее, если бы Россия потерпела стратегическое поражение. Не нужно предаваться иллюзиям. Еще до прихода к власти Джо Байдена Трамп приложил руку к тому, чтобы ослабить РФ. Но сейчас он готов пойти на компромисс с Москвой», — заметил политолог.

По мнению эксперта, Трамп старается отстраниться от конфликта, чтобы он не перерос в прямое столкновение США с Россией. Кроме того, он хотел бы создать условия, при которых безопасность РФ будет зависеть от Штатов.

«Предыдущие полгода США вели себя совсем не так, как поступает равный партнер. Сперва Трамп требовал немедленного прекращения огня и заключения перемирия по линии соприкосновения. Потом начались ультиматумы и угрозы применить санкции. Сейчас США изменили подход и вынуждены учитывать позицию России — они готовы идти на компромисс, а не навязывать выгодное только им завершение конфликта», — добавил Шишкин.

Власти Украины руководствуются скорее личными, а не геополитическими причинами. Политики в Киеве понимают, что могут жить и процветать только до тех пор, пока идет конфликт, пояснил политолог.

«Нынешний правящий режим не имеет никакого отношения к украинскому народу. Зеленский и его приближенные наладили эффективнейшую систему переработки крови украинцев в деньги, которые поступают на их счета в зарубежных банках. Они намерены ее сохранять как можно дольше», — сказал собеседник.

Кому еще выгоден конфликт на Украине

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина может подписать вариант мирного соглашения. Но благодаря влиянию ЕС Киев будет рассматривать этот документ лишь как способ заморозить конфликт и дождаться завершения президентского срока Трампа, подчеркнул он.

Переговоры по Украине в Берлине 15 декабря 2025 года Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Они надеются, что на место Трампа придет условный „Байден“, и все станет на свои места. Скорее всего, произойдет гибридный вариант — наступит худой мир, который все время будет нарушаться. В таком режиме ЕС дотянет его до окончания президентского срока Трампа, чтобы начать новый широкомасштабный конфликт», — отметил эксперт.

По словам Шишкина, Европа совершенно не готова рассматривать вариант, не предусматривающий поражения России. По его словам, победа РФ для ЕС подобна смерти.

«Представители ведущих европейских держав прекрасно понимают, что в новом мире ни Франция, ни Германия, ни Италия, ни даже вышедшая из ЕС Великобритания не способны по одиночке гарантировать себе получение хоть какой-то доли от колониального ограбления планеты. Они могут рассчитывать на нее только по милости и из рук США», — сказал он.

Брюссель мечтает заполучить колоссальные ресурсы России, чтобы превратить Европу в одного из лидеров мира, подчеркнул Шишкин. В таком случае США придется думать о том, как договориться с ЕС, чтобы сохранить паритет и свою долю ренты гегемона.

«По этой причине в новой Стратегии национальной безопасности Штатов прописан пункт о кризисе в ЕС возвращении Европы в рамки отдельных национальных государств, дружественных с Вашингтоном. Страны Европы не способны вести самостоятельно игру на мировой арене. Вопрос стоит очень жестко: или мы, или они», — резюмировал политолог.

