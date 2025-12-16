Евросоюз раскрыл основные гарантии безопасности для Украины

Европейский союз намерен оказывать Украине постоянную поддержку в наращивании вооруженных сил, об этом говорится в совместном заявлении с гарантиями безопасности, опубликованном пресс-службой Совета Евросоюза по итогам переговоров в Берлине. Согласно документу, в мирное время численность войск должна оставаться на уровне 800 тыс. человек. Кроме того, возглавляемые ЕС «многонациональные силы Украины» будут оказывать поддержку в обеспечении безопасности на земле и на море.

Помимо этого, предлагается запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня. Руководить им должны США. Документ включает пункт об инвестициях «в будущее процветание Украины». Речь идет в том числе о выделении средств на восстановление страны и компенсацию ущерба с использованием замороженных активов России. В Евросоюзе также решительно поддержали членство Украины в объединении.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Украина уже понесла значительные территориальные потери в результате конфликта. По его словам, Вашингтон активно прорабатывает детали гарантий безопасности для Киева совместно с ЕС.