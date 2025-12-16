Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта в настоящий момент ближе, чем когда-либо, и каждый следующий шаг нужно хорошо обдумать. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме.

Я думаю, сейчас мы ближе [к урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать, — сказал американский лидер.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, указал, что прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.