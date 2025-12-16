Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву оштрафовали на 1000 рублей из-за конфликта, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Что об этом известно, как живет Бочкарева, что она говорила об СВО?

За что оштрафовали Бочкареву

По информации из материалов дела, у Бочкаревой произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, где она проживает. Подробности произошедшего и суть конфликта не уточняются. В итоге в отношении артистки возбудили дело по статье о хулиганстве. Суд назначил ей штраф в размере 1000 рублей. Оспорить наказание у Натальи не получилось.

«Апелляционная инстанция решение районного суда оставила без изменения, жалобы Бочкаревой и ее защитника остались без удовлетворения», — сообщается в публикации.

Как Бочкарева попалась с наркотиками

В 2019 году сотрудники ГИБДД остановили на Стромынке автомобиль Cadillac под управлением Бочкаревой. При общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала, от нее исходил запах алкоголя. В присутствии понятых актрисе было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у Бочкаревой обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина. Звезду задержали по подозрению в хранении наркотиков. Артистка признала вину. Во время суда она подчеркнула, что добровольно отдала полицейским запрещенное вещество. С учетом раскаяния, двоих малолетних детей и отсутствия наркотических веществ в крови ей назначили лишь штраф в размере 30 тысяч рублей. Также сообщалось, что Бочкарева «по месту жительства характеризуется положительно, на учете в наркодиспансере не наблюдалась».

Органы дознания и прокуратура поддержали просьбу о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа актрисе. По словам следователя, она загладила свою вину «путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям».

Наталья Бочкарева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как у Бочкаревой украли 200 тысяч рублей

В 2023 году Бочкарева столкнулась с карманницей на входе в ресторан в Климентовском переулке в Москве. Злоумышленница, воспользовавшись давкой, прижалась к актрисе, на секунду накинула на ее сумку платок и вытащила из нее кошелек, в котором было 200 тысяч рублей. После этого карманница сбежала.

Артистка обнаружила пропажу не сразу, а когда принялась оплачивать счет за обед. Известно, что воровку видели напротив ресторана возле Климентовской церкви. Бочкарева писала заявление в полицию по этому поводу.

Что Бочкарева говорила об СВО

В октябре в одном из подкастов Бочкарева рассказала, как в 2022 году посетила Донецк, чтобы лично увидеть происходящее и передать гуманитарную помощь. Также она решила взять шефство над кадетами школы имени Александра Захарченко. Актриса отметила, что дети, многие из которых потеряли отцов на фронте, произвели на нее сильное впечатление.

«Когда я услышала песни, сочиненные ими про родителей, когда пообщалась с детьми, я все своим сердцем прочувствовала. Тогда я вернулась в Москву и поняла, что не могу иначе», — подчеркнула она.

Наталья Бочкарева Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

По словам Бочкаревой, после открытой поддержки СВО она столкнулась с волной негатива и угроз в социальных сетях, но научилась не реагировать на такие комментарии.

«Я настолько стала толстокожа к этому всему, меня настолько это не волнует, я ничего про себя не читаю, я ничего про себя не смотрю. И поэтому я сплю спокойно», — сказала артистка.

