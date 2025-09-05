Тарасова, Бочкарева, Ткачук: каких российских звезд ловили с наркотиками?

У актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили запрещенное вещество в аэропорту Домодедово, ее задержали, пишут СМИ и Telegram-каналы. Каких еще российских звезд ловили с наркотиками?

Кого из российских звезд ловили с наркотиками

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Тарасову остановили в аэропорту еще 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: актрису попросили показать багаж, в котором оказался вейп, экспертиза обнаружила в нем гашишное масло массой около 0,4 грамма.

По информации канала, против Тарасовой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Ей грозит от трех до семи лет заключения и штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Решение по ее делу вынесет Домодедовский суд Московской области. Актрису не арестовывали неделю из-за проведения экспертизы вейпа.

На суде Тарасова заявила, что добровольно прибыла в следственный отдел. Артистка утверждает, что никуда не уедет из страны — у нее ипотека, съемки в трех фильмах, а также на иждивении пожилые бабушка и дедушка. Она просит избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Однако следователь просит для Тарасовой именно домашний арест из-за ее неявки на допрос и гражданства Израиля.

Год назад с наркотиками попался актер Евгений Ткачук. Его задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Во время предполетного досмотра у артиста обнаружили курительную трубку, а также спрятанный сверток с неизвестным веществом. СМИ писали, что против звезды сериала «Король и Шут» возбудили уголовные дела по статьям о хранении и контрабанде наркотических средств. Актер не смог объяснить, что находится в пакете. Экспертиза подтвердила, что в свертке находилась «запрещенка».

Наталья Бочкарева Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В 2019 году сотрудники ГИБДД остановили на Стромынке автомобиль Cadillac под управлением актрисы Натальи Бочкаревой. В ходе досмотра у нее был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали по подозрению в хранении кокаина. Артистка признала вину. Во время суда она подчеркнула, что добровольно отдала полицейским запрещенное вещество. С учетом раскаяния, двоих малолетних детей и отсутствия наркотических веществ в крови самой подсудимой ей назначили лишь штраф в размере 30 тысяч рублей.

В 2023 году в Москве была задержана актриса Кристина Бабушкина. В автомобиле Merсedes, в котором она передвигалась, полицейские нашли сверток с наркотическим средством массой 0,53 грамма. Машиной управлял муж артистки — бизнесмен Андрей Гацунаев. В момент задержания якобы пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

Бабушкину как свидетеля по делу допрашивали представители СК, Гацунаева же отправили под домашний арест. Он стал и фигурантом сразу двух дел — помимо незаконного приобретения наркотиков ему инкриминировано нападение на представителя власти.

В 2020 году полицейские задержали актера Александра Городника. Автомобиль Lexus IS 250, которым управлял артист, остановили в одном из элитных поселков на Рублевке. На переднем сиденье машины правоохранители обнаружили несколько десятков полиэтиленовых пакетов с расфасованным, по версии следователей, для продажи наркотиком.

В смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова в 2020 году также есть наркослед. Сделанная после аварии экспертиза подтвердила следы наркотического вещества в крови актера.

