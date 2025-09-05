Самолет Путина спас больного ребенка? Что известно о мальчике из Дагестана

Самолет президентского авиаотряда «Россия» доставил в РФ больного ребенка. Что известно о мальчике, которого вывез из Китая борт российского лидера, чем болен ребенок, каковы его шансы выжить?

Что известно о больном мальчике, которого самолет Путина привез из Китая

3 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита на саммит ШОС в Китае Владимир Путин предоставил борт спецотряда «Россия», чтобы перевезти в Россию больного ребенка.

Песков рассказал, что мать привезла мальчика в Китай лечиться от рака. Однако здесь ему стало хуже — у ребенка начались приступы эпилепсии. Китайские врачи рекомендовали немедленно отвезти его в Россию, и мать обратилась за помощью в посольство.

«Посол [России в Китае Игорь Моргулов] доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — рассказал пресс-секретарь президента.

Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, и его вывезли в Россию самолетом президентского авиаотряда.

Больной раком ребенок, который был доставлен президентским самолетом из Пекина в Москву, оказался жителем Дагестана. Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале объявил, что местные власти готовы оказать мальчику всю необходимую помощь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку. Считаю, что этот случай — очередной пример внимания и заботы президента. Поручил Минздраву республики быть на связи с семьей и врачами, оказывать всю необходимую для лечения помощь», — объявил глава Дагестана.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что спасенного мальчика зовут Алим, он из Махачкалы. В Москве его направили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России и поместили в индивидуальную палату для стабилизации его состояния.

Каковы шансы поправиться у мальчика из Дагестана

По данным СМИ, у мальчика Алима — нейробластома, злокачественная опухоль симпатической нервной системы, которая в 99% случаев случается у детей.

Детский онколог, доктор медицинских наук, профессор Тимур Шароев заявил, что если опухоль находится на ранних стадиях, то у ребенка есть хороший шанс выздороветь.

«Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный. Я бы даже сказал, хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%. Четвертая стадия — это высокая группа риска, когда имеются метастазы в кости, могут быть в головной мозг. Эту стадию нельзя вылечить без трансплантации периферических стволовых клеток. Это действительно очень тяжелое лечение. Выздоравливает примерно 12–15% детей, максимум 20%», — сказал Шароев.

