05 сентября 2025 в 14:31

Раскрыто, откуда родом доставленный из КНР по поручению Путина мальчик

Меликов: получивший помощь от Путина в Китае мальчик родился в Дагестане

Больной раком мальчик, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву на лечение, оказался уроженцем Дагестана, заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, весь регион тронула новость о помощи главы государства маленькому ребенку.

Считаю, что этот случай — очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину, — подчеркнул Меликов.

Он отметил, что дорогу мальчик перенес удовлетворительно и сейчас находится в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Глава республики поручил минздраву Дагестана быть на связи с семьей и врачами и оказывать всю необходимую помощь.

Ранее онколог Тимур Шароев выразил мнение, что при нейробластоме, как у ребенка, доставленного в Москву спецбортом президента из Китая, ремиссия наступает у 95% пациентов в случае ранней стадии. По словам специалиста, лечение мальчика проводится по международным протоколам, и этот путь врач назвал непростым.

