Оценены шансы на излечение мальчика, прибывшего из Китая спецбортом Путина Онколог Шароев: шансы на ремиссию у прибывшего бортом Путина мальчика равны 95%

При нейробластоме, как у ребенка, доставленного в Москву спецбортом российского президента из Китая, в случае ранней стадии ремиссия наступает у 95% пациентов, рассказал aif.ru детский онколог доктор медицинских наук Тимур Шароев. Он уточнил, что прогноз зависит от стадии, возраста и группы риска.

Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%, — отметил специалист.

Шароев добавил, что лечение мальчика проводится по международным протоколам: проводится определенный объем обследований, устанавливается стадия заболевания и группа риска. От этого зависит программа терапии, а сам путь лечения онколог назвал непростым.

Если кто-то скажет, что, например, в Германии лучше, то это неправда. Лечение стандартизировано. Но и индивидуальные особенности пациента тоже учитываются, — заключил Шароев.

Президент РФ Владимир Путин предоставил борт специального летного отряда «Россия», чтобы доставить больного онкологией мальчика вместе с его мамой из Китая в Россию. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко во время перелета ребенка сопровождала бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки.