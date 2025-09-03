Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:02

Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предоставил борт специального летного отряда «Россия», чтобы доставить больного онкологией мальчика вместе с его мамой из Китая в Россию, сообщил KP.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер велел министру здравоохранения Михаилу Мурашко дать семье президентский самолет.

Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией, — поделился Песков.

Лечение в Поднебесной мальчику не помогло. Со временем ему начало становиться только хуже, начались приступы эпилепсии. Китайские врачи посоветовали матери возвращаться вместе с ребенком на родину. Однако гражданские самолеты не оснащены нужным медоборудованием и квалифицированным персоналом. Женщина обратилась за помощью в посольство.

Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей, — рассказал Песков.

Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика. Теперь он отправится в Россию бортом специального летного отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что Путин помог невесте Диане Дооновой увидеть на своей свадьбе брата-штурмовика, который проходит службу в зоне СВО. Мечта девушки исполнилась в национальном центре в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

Россия
президент РФ
Владимир Путин
Китай
дети
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к объединению каких союзников может привести политика Трампа
Всплыла информация о славянках в деле Эпштейна
VK проведет онлайн-фестиваль для любителей литературы
Первое в России движение беспилотного трамвая запустили в Москве
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.