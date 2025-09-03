Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка

Президент РФ Владимир Путин предоставил борт специального летного отряда «Россия», чтобы доставить больного онкологией мальчика вместе с его мамой из Китая в Россию, сообщил KP.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер велел министру здравоохранения Михаилу Мурашко дать семье президентский самолет.

Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией, — поделился Песков.

Лечение в Поднебесной мальчику не помогло. Со временем ему начало становиться только хуже, начались приступы эпилепсии. Китайские врачи посоветовали матери возвращаться вместе с ребенком на родину. Однако гражданские самолеты не оснащены нужным медоборудованием и квалифицированным персоналом. Женщина обратилась за помощью в посольство.

Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей, — рассказал Песков.

Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика. Теперь он отправится в Россию бортом специального летного отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что Путин помог невесте Диане Дооновой увидеть на своей свадьбе брата-штурмовика, который проходит службу в зоне СВО. Мечта девушки исполнилась в национальном центре в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца».