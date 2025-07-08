Путин отпустил бойца СВО на свадьбу сестры

Президент России Владимир Путин помог невесте Диане Дооновой воссоединиться на свадьбе со своим братом-штурмовиком. Мечта девушки исполнилась в национальном центре в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца».
Когда президенту, Диан, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение, — сказал замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
После на сцене неожиданно появился брат невесты Валерий с большим букетом цветов в руках. Публика встретила военного аплодисментами, а девушка в слезах бросилась в объятия солдату.
Ранее Путин подчеркнул, что поддержка крепкой и многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для России. Президент указал на значимость государственной политики в демографической, экономической и социальной сферах.
Также депутат Госдумы Нина Останина заявила, что продвигать духовные традиционные ценности в России нужно не скучно, а с интересом, чтобы вызвать отклик у населения. Такая пропаганда вкупе с другими мерами замотивирует россиян на создание крепких и больших семей, убеждена парламентарий.