Путин отпустил бойца СВО на свадьбу сестры Путин помог брату невесты из зоны СВО приехать на свадьбу

Президент России Владимир Путин помог невесте Диане Дооновой воссоединиться на свадьбе со своим братом-штурмовиком. Мечта девушки исполнилась в национальном центре в рамках фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

Когда президенту, Диан, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение, — сказал замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

После на сцене неожиданно появился брат невесты Валерий с большим букетом цветов в руках. Публика встретила военного аплодисментами, а девушка в слезах бросилась в объятия солдату.

Ранее Путин подчеркнул, что поддержка крепкой и многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для России. Президент указал на значимость государственной политики в демографической, экономической и социальной сферах.

Также депутат Госдумы Нина Останина заявила, что продвигать духовные традиционные ценности в России нужно не скучно, а с интересом, чтобы вызвать отклик у населения. Такая пропаганда вкупе с другими мерами замотивирует россиян на создание крепких и больших семей, убеждена парламентарий.