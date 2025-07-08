В Госдуме придумали, как вдохновить россиян на создание крепких семей

Продвигать духовные традиционные ценности в России нужно не скучно, а с интересом, чтобы вызвать отклик у населения, заявила в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Нина Останина. Такая пропаганда вкупе с другими мерами замотивирует россиян на создание крепких и больших семей.

Семья и многодетность должны стать философией всей нашей жизни, уважительное отношение к семье должно лежать в основе всего. Семья — это основа основ, это и цифры ВВП, и все что угодно еще, поэтому нет показателей важнее, чем эти. Самое важное здесь, чтобы у нашей молодежи было желание создать семью, рожать детей, — высказалась Останина.

Она отметила, что на сегодняшний день традиционные ценности не стали нормой жизни всего общества, о чем свидетельствуют ТВ-передачи. По мнению Останиной, следует снимать интересные репортажи не о маргиналах с целью собрать просмотры, а о крепких семьях. Кроме того, важно активнее популяризовать традиционные ценности в социальных сетях, где в основном и сидит молодежь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что молодежи нужно на личном примере показывать важность рождения детей. Он отметил, что полностью разделяет мнение президента РФ Владимира Путина, что многодетная семья является национальной идеей страны.