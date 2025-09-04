Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:23

Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, находившегося в Китае. Где сейчас находится ребенок, сколько ему лет, какой у него диагноз?

Что известно о мальчике, которому Путин дал самолет

Во время визита в Китай Владимир Путин помог больному раком мальчику из России, который из-за состояния здоровья не мог выехать из Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ребенка с онкологическим заболеванием привезла в КНР мама на лечение, однако оно не приносило результатов, состояние пациента ухудшилось, начались серьезные эпилептические приступы.

Китайские специалисты рекомендовали перевезти мальчика обратно в Россию, но для этого требовалось специальное медицинское оборудование и сопровождение врачей. Мама ребенка за помощью обратилась в посольство РФ.

«Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — рассказал Песков.

Российские медики стабилизировали состояние мальчика, после чего был организован перелет из Китая в РФ. Ребенка и его мать вернули на родину бортом специального летного отряда «Россия», задействованного в обеспечении визита президента в КНР с 31 августа по 3 сентября.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко во время перелета мальчика сопровождала бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, в частности анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры со всем необходимым оборудованием, в том числе для кислородной поддержки.

В каком состоянии сейчас находится мальчик, диагноз

Министр здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что больной раком мальчик был благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Он перенес перелет удовлетворительно.

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов сообщил «Известиям», что ребенок на настоящий момент находится в реанимации интенсивной терапии.

«Ребенок пяти лет с диагнозом „нейробластома“ поступил в отделение реанимации интенсивной терапии <…> в стабильном состоянии после транспортировки из Китая», — уточнил он.

После того как мальчик пройдет все необходимые обследования, врачи обсудят его дальнейшее лечение с онкологическими центрами России.

Мария Баранова
М. Баранова
