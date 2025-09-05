Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 5 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Челябинской области, Подмосковье, Бурятии, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы наблюдаются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 5 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 5 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться поисковыми системами, мобильными приложениями, мессенджерами и отправить файлы из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 5 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 14% жалоб об отсутствии связи приходится на Москву, 9% — на Челябинскую область и Подмосковье, 5% — Бурятию, Санкт-Петербург, Татарстан, Алтай, Краснодарский край, Сахалин, Смоленскую, Липецкую и Иркутскую области.

Абоненты других операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Волгоградской области, Петербурга и Хабаровского края.

Почему не работает мобильный интернет 5 сентября

Власти российских регионов объявляли, что отключения мобильного интернета могут возникать во время угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и полностью оправданы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин уточнил, что при угрозе атаки беспилотников мобильный интернет в регионе замедляется, но не выключается полностью.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с Советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой — сделать так, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси», — сказал Хайруллин, отметив, что в других регионах интернет «отрубают» полностью.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Во время ограничений работы интернета рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к протоколам 2G или 3G, которые могут работать стабильнее.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную. Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Читайте также:

«Дорога смерти» и подрыв логистики ВСУ: новости СВО на утро 5 сентября



«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО

«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога