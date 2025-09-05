Путин предложил расширить применение БПЛА на весь Дальний Восток Путин поручил расширить использование беспилотных технологий на Дальнем Востоке

Нужно создать условия для широкого применения беспилотных технологий в регионах Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, на Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим, который позволяет довольно быстро «обкатывать» беспилотники. Выступление главы государства транслировалось на Ruтube-канале ВЭФ.

Прошу правительство создать условия для широкого применения [беспилотных технологий] на землях сельхозугодий, в охране природы и природопользовании, на производственных и логистических площадках, — подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, применения БПЛА в регионах ДФО «требует сама жизнь». Например, беспилотники помогут тушить лесные пожары, возникающие на расстоянии сотен километров от тех центров, с которых можно на них реагировать, уточнил президент.

Ранее российский лидер заявил, что проекты строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке должны быть тщательно проработаны. По его словам, большой гидроэнергетический потенциал региона используется пока «явно недостаточно».

До этого Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и железная дорога из Якутии до Хабаровского края. Глава государства отметил, что все эти объекты современные и имеют хорошие перспективы развития.