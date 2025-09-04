Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:50

Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока

Путин по видеосвязи открыл терминал аэропорта Хабаровска и ж/д дорогу в Якутию

Международный аэропорт в Хабаровске Международный аэропорт в Хабаровске Фото: Евгения Летта/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и ж/д дорога из Якутии до Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что все они современные и имеют хорошие перспективы развития.

Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, очень важного, стратегически важного для нас макрорегиона – Дальний Восток. <…> Давайте будем запускать объекты. Вперед, — объявил Путин.

Среди введенных в эксплуатацию объектов — Тихоокеанская железная дорога протяженностью 531 километр, соединяющая Якутию и Хабаровский край, а также реконструированный участок федеральной трассы «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком. В Приморском крае начали работу транспортно-логистический центр «Артем» и пилотная площадка инновационного научно-технологического центра «Русский».

В Хабаровске открылся модернизированный международный терминал аэропорта. В Петропавловске-Камчатском заработала новая Камчатская краевая больница на 175 коек . Культурная сфера пополнилась Музеем уссурийской тайги в Уссурийске, а экономическая — международным финансово-расчетным центром во Владивостоке.

Ранее президент РФ заявил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» готовился в течение нескольких лет, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Он подчеркнул, что цена на газ, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, является полностью рыночной.

Россия
Дальний Восток
Владимир Путин
открытия
объекты
