Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай Путин: Россия будет поставлять в КНР 100 млрд кубометров газа в год

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» готовился в течение нескольких лет, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай. Он подчеркнул, что цена на газ, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, является полностью рыночной.

Россия в перспективе будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа в год, — сказал глава государства.

Ранее СМИ писали, что расширение поставок российского природного газа в Китай, включая строительство трубопровода «Сила Сибири — 2», способно кардинально изменить ситуацию на мировом рынке сжиженного природного газа. Реализация данного проекта может создать серьезные препятствия для планов Вашингтона занять лидирующие позиции в качестве мирового поставщика энергоресурсов.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует закупить у Соединенных Штатов к 2028 году сжиженный газ, нефть и продукты ядерной энергетики на общую сумму $750 млрд (60 трлн рублей). Также ЕС намерен значительно увеличить импорт военного оборудования из США.