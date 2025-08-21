Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Евросоюз планирует закупить у США к 2028 году сжиженный газ, нефть и продукты ядерной энергетики на сумму $750 млрд, следует из совместного заявления двух сторон, которое опубликовано на сайте Белого дома. Кроме того, ЕС значительно увеличит импорт военного оборудования из Соединенных Штатов. Также США не будут облагать 15-процентными пошлинами некоторые природные ресурсы и самолеты из Европы.

ЕС намерен закупать у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, объем которых, как ожидается, составит $750 млрд к 2028 году, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 39-процентные пошлины на товары из Швейцарии, что немедленно ударило по ключевым отраслям страны. Под угрозой оказалось производство знаменитых часов, шоколада, фармацевтики и даже авиационной техники, что может привести к падению швейцарского ВВП.

