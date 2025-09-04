Путин дал одно поручение относительно гидроэнергетики Дальнего Востока

Проекты строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке должны быть тщательно проработаны, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства проводит совещание о развитии топливно-энергетического комплекса в регионе, передает пресс-служба Кремля.

Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии. Гидроэнергетический потенциал региона — масштабный, большой — используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и ж/д дорога из Якутии до Хабаровского края. Глава государства отметил, что все они современные и имеют хорошие перспективы развития.

Прежде президент РФ заявил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» готовился в течение нескольких лет, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Он подчеркнул, что цена на газ, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, является полностью рыночной.