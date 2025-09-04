«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога

«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога

Китай объявил о введении безвизового режима для граждан России. Это означает, что для туристических поездок теперь понадобится только заграничный паспорт. Что посмотреть в Поднебесной, где увидеть «парящие горы» и панд, сколько будет стоить перелет, проживание и питание — в материале NEWS.ru.

Что нужно россиянину для поездки в Китай

Китайские власти ввели безвизовый режим для россиян. Как сообщил пресс-секретарь МИД страны Го Цзякунь, он официально вступает в силу 15 сентября и будет действовать год — до 14 сентября 2026 года.

Введение Китаем безвизового режима для России стало неожиданным решением, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, этот шаг не прорабатывался по линии министерства.

4 сентября Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение властей КНР о введении безвизового режима для россиян на тридцатидневный срок.

«Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое», — сказал президент РФ на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном «на полях» Восточного экономического форума.

Для совершения поездки гражданину России потребуется только действующий заграничный паспорт. По заявлению китайской стороны, въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена. Период нахождения в Китае для россиян без визы — до 30 дней.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После запуска безвизового режима между Россией и Китаем частота авиарейсов может увеличиться, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он также поддержал прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР) о потенциальном росте пассажиропотока между странами на 30–40%. Также, по словам министра, прорабатывается вопрос и об увеличении пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем.

Есть ли спрос на поездки в Китай

Спрос на отдых в Китае вырос уже достаточно давно, рассказала NEWS.ru основатель и руководитель турагентства, тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Это направление уже сейчас пользуется повышенной популярностью у россиян, поэтому упрощение въезда в страну очевидно нарастит турпоток. Не нужно больше выбирать какие-то сложные маршруты, чтобы добраться в конечную точку. Теперь можно спокойно сесть на прямой рейс и улететь. Люди начнут выбирать не только Хайнань или Шанхай. Можно поехать в Пекин, Гуанчжоу и многие другие места», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По данным погранслужбы РФ, в 2024 году россияне совершили около 1,5 миллиона поездок в Китай — это пятое место среди всех зарубежных направлений. В первом полугодии 2025 года этот показатель составил уже около одного миллиона поездок, из которых 0,6–0,7 миллиона — полноценный туризм, без транзитов.

После введения «безвиза» Китай получит 2–2,3 миллиона поездок по итогам 2025 года, поделилась мнением в разговоре с NEWS.ru основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр.

«Учитывая развитую сетку транзитных перелетов, не удивлюсь, если через несколько лет цифра дойдет до трех миллионов», — отметила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоят авиабилеты в Китай

По данным АТОР, самый дешевый билет в Пекин с вылетом из Москвы туда и обратно стоит 38 731 рубль. Немного дешевле обойдется перелет из Санкт-Петербурга с пересадкой в Новосибирске — 36 660 рублей. Несомненно, дешевле и удобнее всего лететь в столицу Китая из городов Дальнего Востока. Например, билет из Иркутска туда и обратно стоит 29 805 рублей.

Из Москвы в Шанхай и обратно можно долететь в среднем за 43 тысячи рублей, правда, с несколькими пересадками. Из Иркутска перелет в этот город и обратно обойдется почти в два раза дешевле — 24 098 рублей.

«Естественно, что чем больше пересадок в пути, тем дешевле билет. Прямые рейсы в любом случае окажутся дороже: в среднем 65–70 тысяч рублей на человека туда и обратно», — уточнила Наталия Ансталь.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил NEWS.ru, что сегодня вылеты в Китай осуществляются из 12 городов России.

Что стоит посмотреть в Китае

При выборе пункта назначения в Китае многое зависит от формата отдыха, объясняет Майя Котляр. По ее словам, Пекин и Шанхай — это классика, которую обычно выбирают те, кто посещает эту страну впервые.

«Сиань подойдет тем, кому важна история. Хайнань — лидер пляжного сегмента: только за январь — июль 2025 года остров принял 261 тысячу россиян, а к концу года я прогнозирую рекорд — порядка полумиллиона человек», — пояснила Котляр.

В АТОР также прогнозируют новую волну популярности Хайнаня, потому что на остров можно будет попасть без визовых проволочек внутренними рейсами китайских авиакомпаний. В ассоциации отметили, что вырастет и количество комбинированных туров «материковый Китай плюс Хайнань».

Вид на пляж в Хайнане Фото: Xinhua/Zhao Yingquan/Global Look Press

Турагент Елизавета Чернова в разговоре с NEWS.ru порекомендовала посетить Чунцин, который часто называют городом будущего из-за расположенных в нем огромных небоскребов.

«Прекрасный вариант — Фынхуан. Это старый город с уникальной архитектурой. Чанша — место для любителей очень острой еды и историй о Мао Цзэдуне», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Также в Китае можно посетить национальный лесной парк Чжанцзяцзе, в котором находятся «парящие горы», а также «столицу панд», город с 2300-летней историей Чэнду.

В какую сумму обойдется отдых в Китае

По оценкам Майи Котляр, средний дневной бюджет комфортной поездки в Китай составит около 100 долларов на человека. В эту сумму включены проживание в отеле уровня 4–5 звезд, питание в ресторанах и расходы на транспорт. Еда в Китае не особо дорогая — от пяти долларов за стритфуд до 20 долларов за полноценный ужин, сообщила она. Наталия Ансталь отметила, что проживание в Китае в целом недорогое.

«Если речь идет о пакетном туре, то средний ценник для азиатской страны стартует от 180 тысяч рублей за 10–11 ночей. Например, на Хайнане за такие деньги можно неплохо отдохнуть во вполне достойном отеле».

По данным Алексана Мкртчяна, сегодня номер в роскошном отеле в центре Шанхая можно забронировать за пять тысяч рублей в сутки.

«Если же рассматривать какую-нибудь деревушку в 100 километрах от Пекина, то можно найти проживание за две-три тысячи рублей. В среднем недельный тур на двоих сегодня можно приобрести за 120–130 тысяч. Понятно, что речь идет о скромном трехзвездочном отеле с одной экскурсией. Но в стоимость включены перелет, трансфер, медицинская страховка», — уточнил он.

Читайте также:

Как подготовиться к поездке в Китай: все тонкости туризма и культуры

Китай ввел «безвиз» для россиян: что известно, какой срок, список документов

Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом