03 сентября 2025 в 10:58

МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму

МИД запросил у КНР разъяснения об условиях безвизового въезда для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ попросил КНР разъяснить условия въезда и пребывания россиян в республике, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Министерство отметило, что при появлении информации из Пекина опубликует ее на своем сайте.

У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения [о безвизовом режиме], — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о взаимной отмене визовых требований для граждан Китая и России находится на рассмотрении. Она отметила, что решение будет объявлено по завершении всех необходимых межведомственных согласований.

До этого правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год. В то же время Российский союз туроператоров отметил, что введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР.

