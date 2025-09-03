Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией МИД РФ заявил о проработке безвиза для граждан Китая

Вопрос о взаимной отмене визовых требований для граждан Китая и России находится на рассмотрении, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. Решение будет объявлено по завершении всех необходимых межведомственных согласований, отметила она в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования, — подчеркнула Захарова.

Ранее правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год.

Кроме того, по мнению Российского союза туроператоров, введение безвизового режима не приведет к снижению стоимости туров в КНР. В организации пояснили, что цены на туристические услуги в Китае и так остаются на стабильном уровне без признаков «перегрева», а менталитет местных предпринимателей не предполагает резкого снижения цен из-за увеличения потока туристов.