Поклонник Уолтера Уайта получил 16 лет за нарколабораторию Житель Тюмени приговорен к 16 годам тюрьмы за наркобизнес

Жителя Тюмени приговорили к 16 лет колонии строгого режима за организацию подпольного производства и сбыта наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре. Они изготовили более 10 кг синтетического наркотика.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2023 года мужчина и его сообщник арендовали дом в садовом товариществе и оборудовали там нарколабораторию. Используя инструкции из интернета и специальное оборудование, они изготовили более 10 кг мефедрона. Часть наркотиков расфасовали по 1 кг и спрятали в тайниках для дальнейшего сбыта в Тюмени и районе. Задержали партнеров во время подготовки к сбыту. Дело второго фигуранта выделено в отдельное производство.

До этого в Адыгее был вынесен приговор двум организаторам крупного наркопроизводства: каждому из них дали по 15,5 года тюрьмы, сообщили в пресс-службе судов региона. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Кировском районе Приморского края задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью