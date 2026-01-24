Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:37

В МИД ответили, как завершить украинский конфликт

МИД РФ: внеблоковый статус Украины является основой урегулирования конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Для урегулирования конфликта на Украине необходим ее внеблоковый статус, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его мнению, Киев должен устранить первопричины кризиса, спровоцированного Западом, нейтрализовать возникшие угрозы безопасности и вернуться к истокам своей государственности.

Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии, — сказал он.

Он также отметил, что представители США приезжали в Москву, чтобы лично рассказать руководству России о результатах контактов с Киевом и ЕС. По его словам, эта встреча была очень полезной.

До этого итальянское издание AntiDiplomatico сообщило, что во время встречи в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог озвучить президенту России Владимиру Путину изменившуюся позицию Белого дома по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты обратили внимание на то, как быстро был организован визит.

