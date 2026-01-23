Подозреваемые в убийстве мужчины в петербургском ТЦ отправлены в СИЗО

Подозреваемые в убийстве мужчины в петербургском ТЦ отправлены в СИЗО В Петербурге после убийства арестовали охранников ТЦ «Сити Молл»

Двое мужчин, обвиняемых в убийстве посетителя торгового центра в Санкт-Петербурге, отправлены в СИЗО до 21 марта 2026 года, передает Объединенная пресс-служба городских судов. Меру пресечения Мамрико Читанаве и Исмаилу Гатиеву вынес 23 января Октябрьский районный суд.

[Следствие полагает, что] с целью убийства <...> повалили его (погибшего мужчину. — NEWS.ru) на пол, после чего совершили удушение. В результате преступных действий соучастников смерть потерпевшего наступила в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, — сказано в сообщении.

Там добавили, что убитый подозревался в краже имущества. Ему было 24 года.

Другой участник конфликта сбежал в Узбекистан. По информации источника, 32-летний мигрант купил билет и вылетел из аэропорта Пулково, при этом он находился в списке лиц, о попытке вылета которых должны были уведомить правоохранителей.

Также в СИЗО отправили школьницу из Санкт-Петербурга, которая распылила перцовый газ в лицо мужчине. Причиной стало сделанное ей замечание. Агрессивная школьница употребляет наркотические средства и алкоголь.