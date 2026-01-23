Охранник сбежал в Узбекистан после убийства посетителя ТЦ Охранник улетел в Узбекистан после смерти посетителя ТЦ в Петербурге

Охранник торгового центра в Санкт-Петербурге, после конфликта с которым умер молодой человек, покинул территорию России, сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК. В сообщении говорится, что мужчина объявлен в розыск.

Следователями направлено ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения в виде ареста. Еще один соучастник скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск, — отметили в ведомстве.

По информации издания «Фонтанка», 32-летний мигрант сбежал в Узбекистан. Он купил билет и вылетел из аэропорта Пулково. При этом он находился в списке лиц, о попытке вылета которых должны были уведомить правоохранителей. Данные поступили с опозданием из-за сбоя, причины которого выясняет прокуратура, сообщили в издании.

Мужчину стали искать после инцидента в ТЦ «Сити Молл», где при жестком задержании сотрудниками ЧОП скончался молодой человек. Трагедия произошла 21 января: охранники повалили покупателя на пол и удерживали его, несмотря на крики о помощи. По версии службы безопасности, мужчина пытался вынести товар и угрожал сотрудникам.

Ранее силовики Петербурга провели масштабный рейд на логистическом объекте X5 Group после гибели 24-летнего покупателя в супермаркете «Перекресток». Внеплановая проверка прошла с участием спецполка, уголовного розыска и миграционной службы.