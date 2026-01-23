Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:29

Охранник сбежал в Узбекистан после убийства посетителя ТЦ

Охранник улетел в Узбекистан после смерти посетителя ТЦ в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Охранник торгового центра в Санкт-Петербурге, после конфликта с которым умер молодой человек, покинул территорию России, сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК. В сообщении говорится, что мужчина объявлен в розыск.

Следователями направлено ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения в виде ареста. Еще один соучастник скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск, — отметили в ведомстве.

По информации издания «Фонтанка», 32-летний мигрант сбежал в Узбекистан. Он купил билет и вылетел из аэропорта Пулково. При этом он находился в списке лиц, о попытке вылета которых должны были уведомить правоохранителей. Данные поступили с опозданием из-за сбоя, причины которого выясняет прокуратура, сообщили в издании.

Мужчину стали искать после инцидента в ТЦ «Сити Молл», где при жестком задержании сотрудниками ЧОП скончался молодой человек. Трагедия произошла 21 января: охранники повалили покупателя на пол и удерживали его, несмотря на крики о помощи. По версии службы безопасности, мужчина пытался вынести товар и угрожал сотрудникам.

Ранее силовики Петербурга провели масштабный рейд на логистическом объекте X5 Group после гибели 24-летнего покупателя в супермаркете «Перекресток». Внеплановая проверка прошла с участием спецполка, уголовного розыска и миграционной службы.

охранники
смерти
торговые центры
Cанкт-Петербург
Узбекистан
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
«Хочет стать фюрером»: экс-нардеп об амбициозных планах Зеленского на ЕС
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.