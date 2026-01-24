Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь

Ученые признали самым полезным овощем в мире морковь. Ее уникальность — в высоком содержании бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, необходимый для острого зрения, здоровья кожи и сильного иммунитета. Антиоксиданты в составе борются со старением клеток, а клетчатка улучшает пищеварение.

Простой рецепт моркови по-корейски со свежей курагой

Морковь (500 грамм) натрите на специальной терке соломкой — это основа будущего хруста. К ней отправьте давленый чеснок (3 зубчика) и тонко нарезанную курагу (50 грамм), которая отвечает за сладкие ноты. Теперь к заправке моркови по-корейски: в разогретое до легкого дымка масло киньте столовую ложку паприки — она тут же раскроет цвет и аромат. Этим маслом залейте смесь сахара (1 ч. л.), соли (1/2 ч. л.), уксуса (1 ч. л.), 9%) и перца черного молотого по вкусу, сделав маринад. Тщательно обваляйте морковную соломку в этом ароматном соусе, чтобы пропиталась вся масса.

Утрамбуйте салат в контейнере, оставьте мариноваться в холодильнике. Хорошо будет подержать его минимум полдня. Курага придаст моркови по-корейски мягкую сладость и тонкий фруктовый акцент!

