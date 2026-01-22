Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР

Гуляш с подливкой по-советски из мяса готовится проще, чем многие думают. Простая инструкция как для начинающих, так и для бывалых мастеров кулинарии — на NEWS.ru.

Нарежьте 500 г говядины кубиками и обжарьте до корочки на максимальном огне. Добавьте рубленую луковицу и морковь. Жарьте основу гуляша с подливкой на среднем огне до мягкости.

Посыпьте столовой ложкой муки, перемешайте. Положите ложку томатной пасты, залейте кипятком, чтобы вода была чуть выше мяса. Посолите, поперчите, киньте лавровый лист.

Закройте крышкой и томите гуляш с подливкой на самом тихом огне полтора-два часа, пока мясо не станет нежным. Как блюдо загустеет, так снимайте его с плиты. Подавайте с пюре — идеальное сочетание.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить печенье из переспелых бананов.

