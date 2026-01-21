Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:14

Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками

Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бананы почернели? Не беда! Они — главный секрет самого вкусного и сочного печенья. Готовим же! Рецепт из бананов ищите в нашем материале.

Разомните вилкой два переспевших банана. Добавьте сто граммов сахара, сто граммов мягкого масла и щепотку соли. Хорошенько перемешайте. Всыпьте двести граммов муки, чайную ложку разрыхлителя и горсть овсяных хлопьев. Замесите грубое тесто.

Выкладывайте на противень ложкой, не старайтесь сделать ровно — это печенье из бананов в стиле «как есть». В духовку на двадцать минут при ста восьмидесяти градусах. Готово! Это время, когда пахнет детством и уютом!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать вареники с картошкой.

Алина Ясинская
