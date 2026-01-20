Атака США на Венесуэлу
Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт

Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт Вареники с картошкой: как лепить и как варить — самый точный рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Захотелось чего-то вкусного и сытного? Готовим вареники с картошкой! Классный рецепт — на NEWS.ru.

Замешиваем тесто для вареников: в миску насыпаем 500 граммов просеянной муки, бросаем одно яйцо, вливаем стакан теплой воды и бросаем щепотку соли. Вымешиваем до состояния упругого, послушного кома, накрываем полотенцем и даем отдохнуть 30 минут — пусть набирается сил!

Тем временем готовим начинку для вареников с картошкой: отвариваем 5–6 клубней до мягкости, разминаем в пышное пюре, добавляем 50 граммов сливочного масла и пассерованный до золотистости лук (2 штуки). Солим, перчим — аромат уже сводит с ума!

Раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем кружки стаканом. На каждый кладем ложку картофельной начинки, складываем пополам и тщательно защипываем края, создавая пухлые полумесяцы.

Варим вареники с картошкой в кипящей подсоленной воде. Через 4–5 минут после всплытия — как только они вынырнут — снимаем с огня. Подаем со сметаной, хрустящими шкварками или жареным лучком.

Ранее NEWS.ru писал, как сделать компот.

