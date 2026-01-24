Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды

На каждый день

Как отстирать тональный крем с воротника — инструкция для пуховика и худи

Тональный крем на вороте одежды — страшный сон любой женщины. Это портит любимые вещи, а внешний вид сводит на нет весь макияж, делая хозяйку неопрятной. К счастью, узнать, как отстирать тональный крем с воротника, проще простого — главное, учитывать тип ткани.

Почему пятна разные

Тональный крем содержит жир и пигмент, которые по-разному ведут себя на тканях. С болоньевых пуховиков он смывается легче благодаря водоотталкивающему слою, а на хлопке или кашемире въедается глубже. Всегда тестируйте средство на незаметном участке и действуйте быстро — свежие пятна выводятся в 90% случаев без усилий.

Пуховик из болоньи

Для болоньевого пуховика используйте пену для бритья: нанесите на воротник, потрите зубной щеткой 1 минуту, протрите влажной тканью. Или используйте мицеллярную воду — смочите ею ватный диск, протрите от краев к центру, промокните сухой салфеткой. Высушите на воздухе, не трите сильно, чтобы не повредить покрытие.

Хлопковая рубашка

С хлопковой рубашки тональный крем отстирывается гелем для посуды: капните на пятно, оставьте на 30 минут, потрите мягкой щеткой, смойте теплой водой. Альтернатива — хозяйственное мыло: натрите стружкой, оставьте на 2 часа под пленкой, прополощите. Постирайте в машинке при 40°C.

Трикотажное худи

Для трикотажа смешайте соду с уксусом и нанесите раствор на 30 минут, потрите щеткой, смойте. Или используйте жидкость для снятия макияжа, например мицеллярную воду: протрите смоченными ею ватными дисками воротник с двух сторон, оставьте на 15 минут, затем постирайте вещь вручную. Помните, что трикотаж эластичный, так что избегайте агрессивного воздействия — это сохранит его форму.

Кашемировая водолазка

Деликатный кашемир чистите шампунем или средством для снятия макияжа — той же мицелляркой: вспеньте средство на губке, нанесите без трения, оставьте на 5 минут, промойте прохладной водой. Перекись (3%) используйте для светлых тканей — смочите, подождите 5 минут, сполосните. Сушите горизонтально, не выжимайте.

Теперь вы знаете, как отстирать тональный крем с воротника любой одежды — от пуховика до водолазки. Попробуйте эти простые способы, и пятна исчезнут без следа, вернув вещам идеальный вид!

