23 января 2026 в 20:38

Судно с российской нефтью потеряло управление в Средиземном море

Bloomberg: танкер «Прогресс» с российской нефтью дрейфует в Средиземном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Танкер «Прогресс», предположительно перевозящий российскую нефть, лишился управления в Средиземном море, передает Bloomberg. Судно свернуло с курса и перешло в дрейф.

Издание утверждает, что на борту находится порядка 730 тыс. баррелей нефти марки Urals. Согласно данным трекинга, 21 января судно, якобы находящееся под санкциями, прошло Алжир, после чего резко изменило курс на север. Утром 22 января его навигационный статус сменился на «Не управляется», скорость упала до одного узла, и танкер начало медленно сносить на восток.

Ранее стало известно, что французские власти не сообщали посольству России в Париже о задержании танкера. Предположительно, судно следовало из Мурманска.

До этого Вооруженные силы США осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна, как сообщило Южное командование ВС США в социальной сети X, связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.

