02 сентября 2025 в 11:52

В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз

РСТ: отмена виз для россиян не сделает туры в Китай более дешевыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение безвизового режима для россиян не сделает туры в КНР более дешевыми, заявили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ). Там отметили, что китайский турпродукт не характеризуется «перегревом» цен.

Удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет. В целом китайский туристический продукт не отличается перегревом цен, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

До этого сообщалось, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 20 документов о сотрудничестве. Договоры касаются взаимодействия в сфере ИИ, энергетики, сельского хозяйства, аэрокосмической области, образования, здравоохранения и СМИ.

На встрече с Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией. По словам китайского лидера, 9 мая и 3 сентября представители двух стран участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.

