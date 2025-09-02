Названо число документов, подписанных после встречи Путина и Си Цзиньпина Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов о сотрудничестве по итогам встречи

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 20 документов о сотрудничестве, сообщило Центральное телевидение Китая. Договоры касаются взаимодействия в сфере ИИ, энергетики, сельского хозяйства, аэрокосмической области, образования, здравоохранения и СМИ.

Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, — говорится в сообщении.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией. По словам китайского лидера, 9 мая и 3 сентября представители двух стран участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга. Кроме того, председатель КНР отметил, что Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне.

До этого Путин назвал Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.