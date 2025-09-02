Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне

Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне

Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что 9 мая и 3 сентября представители государств участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.

Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт, историк Юрий Кнутов заявил, что страны Запада руководствуются разными мотивами, искажая историю победы во Второй мировой войне. По его мнению, Соединенные Штаты стремятся таким образом укрепить свой авторитет на мировой арене, а Европа хочет добиться от России репараций и забрать ее ресурсы.

До этого Владимир Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны. По словам президент России, это делается в угоду политической конъюнктуре.