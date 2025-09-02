День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 07:13

Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне

Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что 9 мая и 3 сентября представители государств участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.

Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт, историк Юрий Кнутов заявил, что страны Запада руководствуются разными мотивами, искажая историю победы во Второй мировой войне. По его мнению, Соединенные Штаты стремятся таким образом укрепить свой авторитет на мировой арене, а Европа хочет добиться от России репараций и забрать ее ресурсы.

До этого Владимир Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны. По словам президент России, это делается в угоду политической конъюнктуре.

Си Цзиньпин
Китай
Россия
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные российские регионы
Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая
Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне
Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем
Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох
После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок
В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Стало известно, удалось ли российским ЦОД заменить иностранные генераторы
Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток
Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ
Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения
«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит
В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска
Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.