01 сентября 2025 в 21:10

Историк объяснил стремление Запада переписать историю Второй мировой войны

Историк Кнутов: ЕС искажает историю Второй мировой, чтобы забрать ресурсы РФ

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Страны Запада руководствуются разными мотивами, искажая историю победы во Второй мировой войне, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк Юрий Кнутов. По его мнению, США стремятся таким образом укрепить свой авторитет на мировой арене, а Европа хочет добиться от России репараций и забрать ее ресурсы.

В Европе же пытаются приравнять СССР к гитлеровской Германии. А раз Советский Союз якобы виноват в начале Второй мировой войны, то Россия должна платить репарации Польше, Прибалтике и ряду других государств, которые оказались в сложном финансовом положении. Таким образом они пытаются поставить Россию на колени, чтобы забрать ее природные ресурсы, — пояснил собеседник.

По его мнению, в ЕС надеются разбить Россию на анклавы, которые были бы подконтрольны тем или иным европейским странам.

Это чисто колониальный подход, — добавил Кнутов.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны. По его словам, это делается в угоду политической конъюнктуре.

история
Вторая мировая война
Запад
СССР
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
