Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны Путин: Запад фальсифицирует историческую правду в угоду политической конъюнктуре

Президент России Владимир Путин заявил о систематическом пересмотре итогов Второй мировой войны рядом западных государств. В письменном интервью китайскому агентству Xinhua, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер осудил попытки фальсификации исторической правды.

Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре, — указал Путин.

Он отметил, что западные страны игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов, пытаясь переписать «позорные страницы» своей истории. Президент также указал на недопустимость ревизии итогов войны, закрепленных в Уставе ООН и других международных документах. Также Путин подтвердил единство позиций Москвы и Пекина в этом вопросе.

Это — наша общая с китайскими друзьями непоколебимая позиция, — добавил президент РФ.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Визит был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров стороны подтвердили стратегический курс на укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.