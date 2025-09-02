День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 07:19

Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая

Си Цзиньпин назвал доброй традицией участие России и Китая в параде Победы

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Участие России и Китая в параде Победы стало доброй традицией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам китайского лидера, которые приводит ТАСС, 9 мая и 3 сентября представители двух стран участвуют в торжествах по случаю Победы в гостях друг у друга.

Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне, — отметил он.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Также сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций планирует реализовать совместные инвестиционные проекты с Китаем и Индией. Как заявил глава организации Кирилл Дмитриев, созидательный настрой стран Шанхайской организации сотрудничества превращается в определенные планы.

КНР
Си Цзиньпин
Россия
Великая Отечественная война
Вторая мировая война
Владимир Путин
