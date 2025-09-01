Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами Дмитриев: РФПИ планирует реализовать совместные проекты с Китаем и Индией

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует реализовать совместные инвестиционные проекты с Китаем и Индией, заявил журналистам глава организации Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ТАСС, созидательный настрой стран Шанхайской организации (ШОС) сотрудничества превращается в определенные планы.

В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией, — сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия не является изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным странам. Свои слова он подтвердил видеозаписью с саммита ШОС в Китае, на которой присутствует российский лидер Владимир Путин в окружении представителей других государств. Видеоролик демонстрирует момент совместной фотосессии участников саммита.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент поучаствует в ключевых мероприятиях саммита ШОС.