01 сентября 2025 в 01:59

В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России

Дмитриев фотографией Путина с лидерами ШОС опроверг слова Запада об изоляции РФ

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не является изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным странам, доказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опубликовав пост на своей странице в социальной сети X. Его он проиллюстрировал видеозаписью с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, на которой присутствует российский лидер Владимир Путин в окружении представителей других государств.

Видеоролик демонстрирует момент совместной фотосессии участников саммита. Также журналисты запечатлели рукопожатия глав государств с российским лидером.

«Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника экс-лидера США Джо Байдена, — говорится в подписи к публикации.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент поучаствует в ключевых мероприятиях саммита ШОС.

Ранее в Сети появилось фото смеющихся лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала снимок одним словом – «ситуация». Публикация появилась на фоне сообщений о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кирилл Дмитриев
Владимир Путин
изоляция
ШОС
