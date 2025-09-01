В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России

Россия не является изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным странам, доказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опубликовав пост на своей странице в социальной сети X. Его он проиллюстрировал видеозаписью с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, на которой присутствует российский лидер Владимир Путин в окружении представителей других государств.
Видеоролик демонстрирует момент совместной фотосессии участников саммита. Также журналисты запечатлели рукопожатия глав государств с российским лидером.
«Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника экс-лидера США Джо Байдена, — говорится в подписи к публикации.
Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент поучаствует в ключевых мероприятиях саммита ШОС.
