В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России Дмитриев фотографией Путина с лидерами ШОС опроверг слова Запада об изоляции РФ

Россия не является изолированной страной на международной арене, как того бы хотелось западным странам, доказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опубликовав пост на своей странице в социальной сети X. Его он проиллюстрировал видеозаписью с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, на которой присутствует российский лидер Владимир Путин в окружении представителей других государств.

Видеоролик демонстрирует момент совместной фотосессии участников саммита. Также журналисты запечатлели рукопожатия глав государств с российским лидером.

«Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника экс-лидера США Джо Байдена, — говорится в подписи к публикации.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня. В ходе него российский президент поучаствует в ключевых мероприятиях саммита ШОС.

Ранее в Сети появилось фото смеющихся лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала снимок одним словом – «ситуация». Публикация появилась на фоне сообщений о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.